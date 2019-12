Esposa de Schumacher dá sinal de pequena melhora do ex-piloto

ROMA, 27 DEZ (ANSA) – Em uma das raras declarações públicas sobre o estado de saúde do ex-piloto Michael Schumacher, a esposa do heptacampeão de Fórmula 1, Corinna Betsch, não entrou em muitos detalhes, mas deu a entender que o alemão segue reagindo lentamente.

A mulher de Schumacher aproveitou o momento e ainda anunciou que entrará no ar uma nova página nas redes sociais sobre ex-piloto da Ferrari intitulada “KeepFightingMichael” (Siga Lutando Michael, em português). “Grandes coisas começam com pequenos passos. Muitas partículas pequenas podem formar um enorme mosaico. Juntos, vocês são mais fortes, e é exatamente assim que as forças combinadas do movimento KeepFighting facilitam o incentivo a outras pessoas”, disse Corinna.

Em entrevista à revista alemã “In Touch”, o médico de Schumacher, Jean-Francois Payen, informou que há um processo demorado de recuperação, mas que vem acompanhando de perto os progressos do ex-piloto.

“Há um plano de um a três anos para o período de regeneração. Eu ainda o visito ocasionalmente e converso com a família sobre qualquer progresso que eu vejo. Ela vê as coisas com muita clareza e fará de tudo para melhorar a condição do marido”, explicou Payen.

Em dezembro de 2013, enquanto Schumacher curtia férias nos Alpes suíços, a vida do heptacampeão mudou ao colidir com uma rocha em uma pista de esqui. O alemão ficou seis meses em coma e até hoje seu verdadeiro estado de saúde é um grande mistério.(ANSA)