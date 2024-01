Mulher de Rodriguinho nega crise financeira e debocha: ‘Que preguiça’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/01/2024 - 14:03 Para compartilhar:

Protagonista de polêmicas no “BBB24”, Rodriguinho também é assunto na web por sua vida fora do reality. Um dos motivos de comentários de internautas é a suposta crise financeira a qual vive, que o teria deixado “endividado e falido”.

Sua mulher Bruna Amaral, no entanto, usou as redes sociais para debochar dos rumores. Segundo a influenciadora, as finanças do cantor vão bem.

“Eu quando vejo as páginas dizendo que meu marido está endividado e falido”, escreveu, em um vídeo no qual aparece gritando: “Que preguiça!”

Na sequência, Bruna compartilhou um registro no qual, na companhia do ex-BBB Nego Di e sua namorada, o casal aparece em Paris, na França. “Endividado rodando o mundo”, escreveu o comediante. “E quando ele sair, vamos fazer a próxima, né, grupo?”, completou Bruna.

Dificuldades com dinheiro

Repercutiu nesta segunda-feira, 22, uma publicação do jornal “Extra” que afirma que o cantor tem dívidas milionárias. Dentre elas, cerca de R$ 83 mil com aluguel, condomínio, IPTU e IPVA, além de R$ 50 mil de IPVA.

Além disso, em uma entrevista de 2022, o cantor afirmou que já faliu duas vezes e teve, além de alimentos pagos pela sogra, o aluguel pago por Thiaguinho.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias