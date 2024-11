Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel ‘aposenta’ muletas 45 dias após cirurgia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2024 - 9:57 Para compartilhar:

Vera Viel, de 49 anos, passou por uma cirurgia recentemente para tirar um tumor raro da perna, e precisou fazer uso de muletas enquanto se recuperava do procedimento.

Na manhã desta sexta-feira, 22, porém, a esposa de Rodrigo Faro comemorou o fato de ir à décima sessão de radioterapia sem precisar do auxílio das muletas para caminhar.

“Bom dia, hoje é sexta-feira e estou indo para minha décima sessão de radioterapia. Não poderia estar mais feliz, porque hoje estou sem as muletas. Depois de 45 dias usando as muletas para me auxiliar na caminhada, estou livre delas. Então, é mais uma etapa vencida depois de uma cirurgia super complexa para a retirada do sarcoma, estou super bem”, disse Vera.

“Agora, sei que tenho ainda o tratamento a seguir, continuar com as radioterapias, que serão 33 sessões, estou indo para a décima hoje, mas muito agradecida”, completou a apresentadora.