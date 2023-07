Esposa de Roberto Justus exibe cobertura em Miami e web reage: ‘Não cansa de ostentar?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 20:41 Compartilhe

Esposa do empresário Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert causou um rebuliço entre os seguidores no Instagram, nesta quinta-feira (27).

É que a loira resolveu exibir um ‘detalhe’ de sua cobertura em Miami e os fãs não perdoaram a atitude da famosa.

No vídeo publicado no Feed, Ana Paula esbanja beleza ao posar com um maiô na varanda de seu luxuoso apartamento de frente para o mar, na Flórida, Estados Unidos.

“O paraíso existe da varanda. Essa paisagem hipnotiza e todo dia parece a primeira vez! Lindo demais, né?”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs criticaram a publicação da influenciadora.

“Gente do céu… todo mundo já viu a paisagem da sua varanda!!! Não se cansa de ostentar não? Misericórdia!”, criticou uma seguidora. “Amo a postura, a beleza, a família e o conteúdo dela, mas estou achando tão repetitiva ultimamente”, disse mais uma sobre os conteúdos de luxo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

