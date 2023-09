Esposa de Regis Danese atualiza estado de saúde do cantor após acidente de carro

“Quem viu o carro, foi triste, só foi a mão de Deus. Os anjos do Senhor estavam todos acampados ali. Não aconteceu nada com o meu cunhado, ele foi guerreiro, tem que aplaudir meu cunhado, que teve uma visão de águia, que conseguiu tirar ele do carro”, completou ela.

Momentos após o acidente, Regis Danese compartilhou um vídeo nas redes sociais em que aparece com o rosto ensanguentado e deitado em uma maca. “Estou aqui sendo atendido, porém, o carro arrebentou todo. Orem por mim, estou com muita dor no abdômen. Mas com meu irmão não aconteceu nada, estava do meu lado”, escreveu em seu perfil no Instagram.

À IstoÉ Gente, a assessoria de imprensa do artista disse que “o quadro clínico de Regis Danese é grave devido a duas perfurações que ele sofreu no intestino, porém, estável após a cirurgia da qual ele se submeteu”.

A equipe do cantor ainda nos enviou o último boletim médico Regis. Leia abaixo!

“O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informa que o paciente João Geraldo Danese Silveira, conhecido como Regis Danese, está internado na UTI da unidade, possui o estado de saúde geral regular, consciente e está respirando espontaneamente.