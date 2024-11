Esposa de Poze do Rodo é alvo de operação contra sorteios ilegais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/11/2024 - 8:32 Para compartilhar:

Viviane Noronha, esposa do MC Poze do Rodo, se tornou alvo da Operação Rifa Limpa, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que acontece nesta sexta-feira, 1º, contra sorteios ilegais divulgados nas redes sociais.

A Delegacia de Defraudações investiga os crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de capitais. A ação tem como objetivo apreender documentos que comprovem fraudes nos processos de realização das rifas e dos bens sorteados aos supostos ganhadores.

De acordo com o g1, todas as joias do cantor foram apreendidas, incluindo cordões de ouro. Outros influencers, como Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho Dú Ouro; Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Leandro Medeiros, o Lacraia, também estão sendo investigados.

Até o momento, contudo, não há informações sobre mandados de prisão expedidos.

Segundo as investigações, o esquema finge ser Loteria Federal, com o intuito de mostrar legalidade aos sorteios, mas utiliza um aplicativo customizado e não auditado, com indícios de manipulação.

Ao site IstoÉ Gente, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro confirmou a operação e alertou sobre a prática de jogos no país: “Fazer rifas no Brasil requer autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda. A prática também é exclusiva de instituições sem fins lucrativos”.