Esposa de músico de Thiaguinho explica decisão de expor traição: ‘Surto de raiva’

Christiane Moura, esposa de Saymon Saz, músico do cantor Thiaguinho, usou o seu perfil no Instagram, no último domingo, 5, para fazer um desabafo, após expor que foi traída pelo marido.

Na declaração, a enfermeira disse que a raiva a fez ir a público, e que queria fazer o marido sentir pelo menos uma fração de sua dor ao manchar a imagem dele.

“Não desejo o que eu estou passando nem para o meu pior inimigo. Estou há 30 horas sem comer, sem dormir, sem parar de chorar, me sentindo o pior ser humano do mundo… ontem, num surto de raiva e desespero, eu fiz aquele desabafo. Sei que talvez não tenha sido a atitude correta, mas só quem passou por algo parecido pode me julgar”, iniciou.

“Ele é uma pessoa pública, e a única coisa que ele valoriza é a sua imagem. No momento, eu achei que essa seria a única forma de fazê-lo sofrer pelo menos um pouco perto do que eu estava sentindo. Eu só queria que todo mundo visse o ser humano exemplar que ele é”, ironizou.

Christiane disse em seu primeiro pronunciamento que Saymon Saz, que faz o violão e o vocal de Thiaguinho desde 2012, tem casos com diversas mulheres.

Segundo ela, muitas são conhecidas porque são casadas com amigos deles. Aos prantos, Christiane disse ter descoberto fotos e vídeos em um aplicativo do músico, onde ele armazenava registros tendo relações com outras pessoas, fotos de moças da família dela e até da própria enteada usando short.

“As traições doeram muito, mas isso não foi nada perto das fotos da minha filha e irmãs. Me senti vulnerável. Coloquei dentro da minha família um cara que na hora do nosso lazer, em que todos estávamos muito a vontade por estarmos somente entre família, ele tirava fotos das pernas [delas], do corpo, e por aí vai. Ver fotos da minha filha dormindo, estendendo roupa ou simplesmente lavando louça, me doeu na alma. Eu tenho prints, fotos e vídeos, mas acho que já expus demais essa situação”, disparou.

Por fim, Christiane pediu empatia no momento difícil pelo qual está passando.

“As medidas judiciais cabíveis já estão sendo tomadas. Todos os envolvidos nas fotos já estão se protegendo legalmente. Só peço que não fiquem disseminando inverdades e parem de fazer fakes fingindo se passar por ele pra me difamar. Toda mulher perde a credibilidade quanto se opõe a um homem. Respeitem a minha dor. Obrigada”, encerrou.