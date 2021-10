Esposa de Mumuzinho revela que monitora mensagens que o cantor recebe

A esposa de Mumuzinho, Thainá Fernandes, respondeu algumas perguntas dos fãs no Instagram nesta sexta-feira (15). Em uma delas, a influencer revelou que tem o costume de monitorar mensagens que o marido recebe no WhatsApp e no direct do Instagram.

“Eu já (olhei as notificações do marido). Eu sempre (risos). E zero problema com isso”, contou Thainá. Mumuzinho e a esposa passaram um tempo separados, mas decidiram voltar após começar a fazer terapia de casal.

