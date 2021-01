Esposa de Michael Phelps teme perder ex-nadador para a depressão

Nicole Phelps, de 35 anos, revelou o medo que sente de perder o marido para a depressão. A miss Califórnia 2010 contou como tem sido a batalha do sua e do ex-nadador para combater a doença mental.

Casada com Michael Phelps desde 2016, Nicole diz que o acidente trágico que matou Kobe Bryant no último ano a fez pensar como seria a vida sem Michael Phelps, conforme divulgado pelo jornal The Sun.

“Michael é o pai e parceiro mais incrível que eu poderia ter pedido”, afirmou ela.

Também com 35 anos, o 23 vezes medalha de ouro nos Jogos Olímpicos tem três filhos com Nicole: Boomer, 4, Beckett, 2, e Maverick, 16 meses. Phelps contou que os problemas com sua saúde mental afetaram a esposa.

“Nicole me ama e quer ajudar. Ela quer que eu melhore”, revela.

E continuou: “Mas ela está lutando sozinha. Ela precisa desse apoio também. Eu sei que é difícil para ela”.

No começo, Nicole conta que achava ser o suficiente para ajudar Phelps, mas posteriormente entendeu que o problema estava além da sua capacidade como companheira.

“Eu costumava pensar: ‘Oh, eu posso consertá-lo. Posso ser seu terapeuta. Posso ser o que ele precisa”, relembrou.

“Mas o que aprendi é que você não pode assumir a responsabilidade por como eles se sentem, não importa o quanto você queira”, completou.

Pandemia fortaleceu o casal

Nicole relata que no período de restrições causada pela crise sanitária da Covid-19 procurou um terapeuta para lidar com uma possível perda de Phelps.

“Isso [terapeuta] está me ajudando em tudo. É um suporte para mim. Mas, mais do que qualquer coisa, a terapia me fornece as ferramentas para poder ajudar Michael de maneira adequada”, explica.

“Definitivamente crescemos juntos com isso e aprendemos muito. Não é fácil, mas sou casada com o ser humano mais incrível”, definiu Nicole.

