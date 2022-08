Esposa de Marcola revela proposta por livro e série, mas impõe condição ao marido: ‘Mulheres você pula’

Da Redação 16/08/2022 - 17:17 Compartilhe

Cynthia Giglioli da Silva Camacho, esposa de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, disse em visita ao marido que havia recebido uma proposta para produzir uma livro e uma série sobre a trajetória dele. Ela disse que estava pensando em cobrar entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão pelas obras.

A revelação foi dita por Cynthia durante uma conversa gravada com Camacho no presídio. O teor do diálogo foi exposto no Cidade Alerta da última segunda-feira (15).

“A XXXXX procurou a gente, aí querem fazer um livro seu, depois uma série, um filme. Já falei que quero pra você escrever um livro 1 milhão, 1 milhão e meio. Se não, não tem, não. De graça eu não vou fazer, não”, afirmou Cynthia.

Apesar da proposta, a esposa de Marcola fez questão de frisar que ele não poderia falar sobre outras mulheres, tanto no livro como na série.

“Não escreve coisa de mulher. As mulheres você pula. Se não, vou mandar tirar tudo”, disse Cynthia.

“Mas minha vida foi feita em torno de um monte de mulher (sic)”, confrontou Marcola.

Ela, então, é taxativa: “Tá, mas eu não quero saber”.

Preocupação com filho

A conversa entre Marcola e a esposa ainda expõe a preocupação do detento de que o filho mais novo, de 13 anos, também siga o caminho do pai.

“Meu maior trauma, da sua mãe e da família inteira é que você siga os meus passos”, disse ele ao filho durante uma visita na prisão.

Marcola ainda fez um alerta ai filho para o uso de drogas.

“Fumar é coisa de mané, começa assim e pode te levar para o outro mundo”, afirmou o pai.