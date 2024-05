Esposa de Lucinho Barreto sai em defesa do pastor após ele dizer que já beijou a filha na boca: ‘É um homem de Deus com caráter irrepreensível’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/05/2024 - 17:55 Para compartilhar:

A pastora Patrícia Barreto, esposa do pastor Lucinho Barreto, publicou um vídeo nas redes sociais em defesa do religioso após ele dizer que já beijou a filha do casa na boca. Eles são líderes de jovens e adolescentes da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Esta semana, um trecho de um culto para mil homens, viralizou nas redes sociais, onde mostra o religioso de 52 anos afirmando ter dado um beijo na boca da filha Emily Barreto quando ela estava “distraída”.

O vídeo do culto foi disponibilizado no YouTube no dia 15 de abril de 2024. Nele, Lucinho fala sobre a sobre a passagem de Gênesis 22, em que Deus pede a Abraão que dê seu filho como holocausto. Em um determinado trecho, o pastor fala da criação dos filhos.

“Peguei minha filha um dia e falei que amava ela. Falava: ‘Nossa, que mulherão. Ai se eu te pego’. Ela falava: ‘Credo, pai, você já é da mamãe’. Daí dava beijo nela. Um dia, ela se distraiu e eu dei um beijo na boca dela. Ela disse ‘Que isso, pai?’ Eu falei assim: ‘Porque quando encontrar seu namorado, vou falar: você é o segundo. Eu já beijei”.

GENTE? Pastor Lucinho Barreto confessa que já deu um beijo em sua filha para ser o primeiro, antes do namorado e revela que cantava a mesma: “Que mulherão! Ai se eu te pego!” pic.twitter.com/nrd6zuMm8o — POPTime (@siteptbr) May 2, 2024

Após a repercussão negativa, os pastores e a menina publicaram vídeos a respeito do assunto. Assista:

A ISTOÉ também procurou o pastor Lucinho para comentar o caso, mas não obteve resposta até o momento. O espaço permanece aberto.