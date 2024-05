Esposa de Lucas Chumbo se emociona com bebê resgatado pelo surfista no Rio Grande do Sul

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 7:22 Para compartilhar:

Monise Alves, esposa do surfista e ex-BBB Lucas Chumbo, se emocionou ao ver uma foto de mais um dia de resgates do marido no Rio Grande do Sul. Desde o começo da semana, Chumbo e outros surfistas especialistas em ondas gigantes estão no local, reforçando o resgate de gaúchos em meio às enchentes.

Na imagem, Chumbo aparece sorridente com uma bebê no colo em meio às águas. “Recebi essa foto agora pouco e foi impossível segurar as lágrimas. Só consegui pensar em como nossos filhos tem sorte”, começou Monise.

Na sequência, disse que o marido foi para o RS disposto a salvar vidas. “Ele saiu de casa só com a roupa do corpo, uma roupa de borracha e a vontade de ajudar. Obrigada por tanto, meu amor. Muito orgulho por aqui. Obrigada, Fabiano Saldanha, pelo registro, e Renata Camilotti por me enviar”, finalizou a esposa do surfista.

