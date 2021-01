Esposa de Lucas Braga faz post emocionante em foto na Bombonera Jogador viajou para a Argentina com a esposa em 2019, antes mesmo de estrear pelo Santos, visitou a Bombonera e esposa disse que ele ainda jogaria no estádio

Jeniffer Santos, esposa do atacante Lucas Braga, fez um post emocionante em suas redes sociais. O casal viajou para a Argentina ainda em 2019 e fizeram tour em Buenos Aires com parada obrigatória na Bombonera. Jeniffer destacou que falou ao atacante que um dia ele jogaria na casa do Boca Juniors e o sonho se realizou.

– Essa foto é de pouco mais de 1 ano atrás, no estádio do Boca, nossa primeira parada (e obrigatória) em Buenos Aires. [Dezembro 2019] O Lu estava completamente encantado, pelo estádio, pela história e pelo significado para o futebol. Durante a visita, eu o olhei e disse “vida, daqui uns dias você estará jogando por aqui” ele, doce como sempre, me olhou e disse de imediato “amor, você não sabe onde estamos né? rs”… como se fosse algo tão distante. [Janeiro 2021] Semifinal da libertadores, jogo de ida na Bombonera e volta em casa, templo sagrado e promessas cumpridas. Deus é fiel e realizador de sonhos – comentou Jeniffer Santos em seu Instagram.

E MAIS:

Torcedor de arquibancada, Lucas Braga fez um dos gols da vitória do Santos por 3 a 0 em cima do Boca Juniors que classificou a equipe para a grande final da Taça Libertadores. O camisa 36 foi titular na Vila Belmiro e também no empate sem gols na Bombonera. Além disso, o atacante completou onze jogos seguidos entre os titulares no comando do técnico Cuca.

E MAIS:

Veja também