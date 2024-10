Esposa de Leonardo aparece com o rosto inchado em meio à polêmica com o cantor

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 13:54 Para compartilhar:

Poliana Rocha, 47 anos, gravou Stories no Instagram, nesta terça-feira, 8, cheia de positividade. A esposa do cantor Leonardo, de 61 anos, avisou aos seguidores que estava com o rosto inchado, mas não perdeu o otimismo na mensagem passada aos fãs.

“Gente, bom dia. Estou passando aqui com a carinha inchada, mas passando com carinho, amor, leveza, para desejar a vocês uma terça-feira linda. Que a terça-feira de cada uma de vocês, seja uma terça-feira cheia de luz, de pensamentos positivos, gratidão, fé, saúde… Desejo sempre, do fundo do meu coração, só coisas boas para vocês”, declarou.

Nesse e em outros posts, Poliana não fez qualquer menção às acusações contra o marido. Porém, horas antes, ela postou uma foto de mãos dadas com o cantor e disse que está “com ele sempre”.

O sertanejo teve seu nome incluído na lista do Ministério Público de empregadores que submeteram seus funcionários a condições análogas à escravidão.

Através de vídeo publicado no Instagram, o artista falou sobre as acusações de trabalho escravo e expressou surpresa com a denúncia.

+ Leonardo se pronuncia após Governo incluir seu nome na ‘lista suja’ do trabalho escravo

Segundo Leonardo, a fazenda em questão foi arrendada e ele não tem envolvimento direto com a gestão dos trabalhadores rurais daquela propriedade.

“Em 2022, eu arrendei a fazenda para que o arrendatário plantasse soja, milho, ou o que ele quisesse. Se eu arrendo a fazenda para ele, ele tem o direito de plantar o que quiser, entenderam?”, declarou ele.

Leonardo alegou que a denúncia teria partido de um funcionário da fazenda arrendada que ele não conhece.

“De repente, fui visitado pelo Ministério Público do Trabalho, com todo o respeito a vocês. Eles foram muito bem recebidos na minha fazenda e foi lavrada uma multa para mim, que sou o proprietário da fazenda. Mas não da Fazenda Talismã, e sim da Fazenda Lacca, onde arrendei para ser plantada soja, entenderam?”, expôs ele, destacando que, apesar da multa lavrada pelo MPT, a situação já está resolvida.

“Até aí, a gente respeita o Ministério Público e tudo mais, mas essa multa para mim… A gente acertou tudo, inclusive já está arquivada. Já foi tudo acertado, pagamos a multa”, disse.