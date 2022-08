Esposa de Kobe Bryant presta homenagem em aniversário do ex-atleta: ‘Sinto sua falta’

Da Redação 23/08/2022 - 13:02 Compartilhe

Esposa de Kobe Bryant, Vanessa Bryant usou suas redes sociais para homenagear o marido, que completaria 44 anos nesta terça-feira (23).

Em seu perfil no Instagram, Vanessa publicou uma foto ao lado do ex-jogador de basquete. Na imagem, o casal celebra o título da NBA de 2009, conquistado por Kobe junto com os Lakers.

“Feliz aniversário, baby! Eu te amo e sinto muito a sua falta! #44”, escreveu Vanessa, na legenda da publicação.

Kobe, junto de sua filha Gianna, de 13 anos, e outras sete pessoas morreram em um acidente de helicóptero no dia 26 de janeiro de 2020, na Califórnia, nos Estados Unidos.