Esposa de Kayky Brito celebra alta hospitalar, mas não cita família do ator: ‘Felicidade que não cabe dentro de mim’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2023 - 14:37 Compartilhe

A esposa do ator Kayky Brito, Tamara Dalcanale, fez um post no seu perfil do Instagram para celebrar a alta hospitalar do marido, com quem tem um filho, o pequeno Kael, de 1 ano e 8 meses. Porém, o texto chamou atenção pela falta de menções a família do famoso, como sua irmã Sthefany Brito e seus sogros. Eles também já publicaram declarações sobre o momento e também não citaram a moça.

Reunindo diversas fotos ao lado do amado e do filho, ela agradeceu um casal que a recebeu no Rio de Janeiro, já que o casal mora em Curitiba, e disse que o amado continuará sua recuperação na cidade carioca e que ela retornar para a cidade do sul.

+ Mãe de Kayky Brito publica primeiros cliques após alta hospitalar: ‘Ganhou uma nova vida’

+ Sthefany Brito celebra alta de Kayky Brito: ‘Jamais terei palavras para agradecer tanto amor que recebemos’

“Foram 27 longos dias. Dias de angústia, de superação, mas principalmente, dias de vitória! […] Deus me deu força para aguentar o que tive que suportar para estar aí com você, ao seu lado, e não desmoronar. E, apesar de tudo, eu segui firme, dia após dia, minuto a minuto. A nossa batalha continua, com coragem e consciência de que juntos somos mais fortes! Eu te amo”, se declarou. “Quero agradecer demais a Márcia e Zeca, o casal mais sensacional, e toda a sua família, que abriram as portas de sua casa, me receberam e cuidaram de mim como uma filha. Não tenho como expressar o quanto sou grata à vocês por tudo”.

Tamara ainda agradeceu aos médicos, enfermeiros e técnicos, “além de todos os outros integrantes como as nutricionistas, fonoaudiólogas […]. Todo pessoal da cozinha e limpeza, do café, assim como o pessoal do relacionamento médico que foram muito humanos comigo”. “Com o coração muito alegre, porém partido, agora é minha hora de ir. Enquanto o Kayky segue se recuperando um pouco mais no Rio, eu sigo para Curitiba, vou cuidar da nossa família e da vida que escolhemos ter juntos, até ele poder voltar. Sigo na fé e em paz, transmitindo amor e só boas energias”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tamara Dalcanale (@tamaradalcanale)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias