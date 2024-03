Esposa de Justin Bieber é acusada de esconder gravidez

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 25/03/2024 - 17:09 Para compartilhar:

Hailey Bieber, a esposa de Justin Bieber, pode estar grávida. É o que dizem internautas do X/Twitter, que apontam sinais em fotos recentes da influencer e empresária.

Segundo fãs, Hailey está com o umbigo “saltado”, o que poderia indicar gravidez. Essa seria a primeira gestação da herdeira da família Baldwin e primeiro filho do cantor canadense.

Veja:

“Eu realmente acho que a Hailey Bieber está grávida e escondendo para proteger o bebê dos haters”, teorizou uma usuária do X.

Essa não é a primeira vez que os boatos tomam conta da internet. Em setembro, uma foto sugestiva de Justin com a mão em sua barriga virou assunto no Instagram de Hailey, mas ela retrucou: “Tem algo que me causa desconforto sobre isso. Poxa, eu não posso aparecer inchada uma vez e não estar grávida? Seria uma mentira se eu dissesse que não ligo.” Relembre.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

