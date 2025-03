Esposa de Gene Hackman morreu em razão de um vírus, diz legista

NOVA YORK, 7 MAR (ANSA) – Uma médica legista do Novo México, nos Estados Unidos, afirmou que a esposa de Gene Hackman, Betsy Arakawa, faleceu em virtude de uma síndrome pulmonar por hantavírus (HPS), enquanto o ator pode ter morrido por problemas cardíacos quase uma semana depois da mulher.

Em uma entrevista coletiva, a especialista Heather Jarrell acrescentou que a morte da pianista americana “foi de causas naturais”.

A HPS é uma doença respiratória rara, mas grave, causada pela infecção por hantavírus, um gênero de vírus transmitido principalmente por roedores. A doença pode ser fatal e se manifesta com sintomas semelhantes aos da gripe, seguidos de insuficiência respiratória grave.

A legista acrescentou que a doença progride caso o paciente não receba um tratamento adequado para conter o problema, pois um líquido se forma dentro e ao redor dos pulmões e a pessoa afetada morre em um curto espaço de tempo.

O xerife de Santa Fé, Adan Mendoza, declarou que a mulher interrompeu suas comunicações com o mundo exterior poucos dias depois de levar para casa um dos três cães do casal, que havia passado por uma pequena cirurgia.

Jarrell ainda afirmou que o ator tinha Alzheimer em um estágio avançado e cogitou que Hackman não sabia que sua esposa estava morta.

Os médicos legistas não usaram a palavra ataque cardíaco como causa da morte do artista, mas, à luz do histórico médico do ator, é provável que estejam se inclinando nessa direção.

Os corpos de Hackman e de sua esposa foram encontrados pela polícia em cômodos separados na mansão do casal em Santa Fe.

(ANSA).