Esposa de Galvão Bueno dá detalhes sobre recuperação do narrador após cirurgia

Internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última quinta-feira, por conta de um problema na coluna, Galvão Bueno passa bem e se recupera do procedimento médico. Em entrevista a ‘Revista Quem’, Desirée Soares, esposa do narrador, deu detalhes sobre o seu quadro de saúde. O problema já havia sido detectado há algumas semanas, e uma intervenção cirúrgica foi realizada ontem com sucesso.

Segundo Desirée, a operação deu certo e que o narrador, de 72 anos de idade, já está andando. Galvão deve ter alta nos próximos dia.

– Galvão foi fazer um checkup em preparação para a Copa do Mundo no Catar. Após a análise de um dos exames de rotina, Galvão e os médicos optaram por um procedimento de correção de uma pequena fissura preexistente (da época em que jogava basquete) na L5 e que estava causando dores. Ele foi operado pelo neurocirurgião dr. Hallim Feres Júnior – contou Desirée.

Galvão Bueno chegou ao hospital junto com uma equipe da Globo, que filma a vida do narrador para a realização de um documentário no ‘Globoplay’. O narrador se internou para realização de um check-up geral, mas passou pelo processo cirúrgico na coluna.

As dores, inclusive, fizeram com que Galvão Bueno apresentasse o ‘Bem, Amigos’, sentado nas últimas semanas. A partir de outubro, Galvão também passará por um procedimento para preparação da voz para o Mundial no fim do ano. Com mais de 40 anos de Globo, o narrador vai cobrir a 12ª Copa do Mundo da carreira, e após o torneio, vai se despedir da emissora carioca.

