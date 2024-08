Esposa de Galvão Bueno compartilha cliques da comemoração de seu aniversário de 55 anos: ‘Mais de 24h’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2024 - 8:15 Para compartilhar:

A esposa de Galvão Bueno, 74 anos, Desirée Soares, festejou seu aniversário de 55 anos na última quinta-feira, 22, em grande estilo. Nas redes sociais, ela compartilhou registro da comemoração, que aconteceu na França e durou mais de 24h.

“Mais de 24h celebrando a vida !!! Mon anniversaire , j’adore”, escreveu ela na legenda da publicação no Feed no Instagram, com um carrossel de imagens, entre vídeos e fotos.

Já no primeiro registro, a aniversariante do dia aparece posando diante de uma parede onde está escrito em francês: “Todo dia é meu aniversário e vai se fod**”.

Em outros cliques, Desirée aparece ao lado do marido em um restaurante, apresentando algumas comidas, e também o bolo.

O narrador esportivo parabenizou a amada em seu perfil na mesma plataforma ao compartilhar um clique do casal na piscina.

“Desirée, meu amor!! Minha princesa!! Mais um aniversário juntos em St Tropez!! Amo muito você”, escreveu ele em francês na legenda.

O narrador e a influenciadora permaneceram no país após os Jogos Olímpicos de 2024. Apesar da rotina de trabalho durante a Olimpíada de Paris, o casal conseguiu aproveitar para se divertir.

