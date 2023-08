Mulher de Fausto Silva se revolta após perfil de doação de órgãos ser derrubado: ‘Faustão do Meu Coração’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 17:58 Compartilhe

Esposa do apresentador Fausto Silva, 73 anos, a ex-modelo Luciana Cardoso, 46, anunciou ter criado uma página no Instagram com a finalidade de compartilhar depoimentos de pacientes na fila para transplantes de órgãos.

Para isso, ela contou com a ajuda do filho João Guilherme, 19, que acompanhou os últimos anos do pai em seu programa de auditório, Faustão na Band.

A conta foi criada nesta quarta-feira (23), porém, em poucas horas, foi suspensa pela empresa de tecnologia, sem motivo aparente.

A página, que recebeu o nome de ‘Faustão do Meu Coração’, já contava com uma gravação de uma menina de 11 anos, chamada Lavínia, que se submeteu a um transplante de coração.

“Pagina nova criada pela família para que as pessoas possam compartilhar sua história com doação de órgãos”, escreveu Luciana sobre o projeto.

Revoltada, Luciana usou o seu perfil para desabafar sobre o ocorrido.

“Complicado. Tanta pornografia no Instagram e eles fazem vista grossa. Quando podemos mudar a mentalidade do brasileiro para uma causa tão nobre, onde podemos mudar toda uma geração, onde podemos fazer do Brasil o maior doador de órgãos do mundo, somos barrados! Infelizmente, o mal já tomou conta do mundo e nós temos que nos unir para fazer a coisa certa!”, disparou ela.

Faustão está internado desde o dia 5 de agosto com um quadro de insuficiência cardíaca no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. À espera de um transplante, o apresentador deverá seguir internado até receber um novo coração.

Segundo boletim médico, ele está tomando medicamentos para ajudar na força do bombeamento no coração e realizando diálise para eliminar o excesso de líquidos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fausto Silva (Faustão) 🔵 (@faustosilvaofcial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Cardoso (@lucard)





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias