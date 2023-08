Esposa de Faustão cria perfil sobre histórias de doação de órgãos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 11:19 Compartilhe

Enquanto Faustão aguarda na fila do SUS por um transplante de coração, Luciana Cardoso, sua esposa, se empenhou no assunto e desenvolveu uma iniciativa no Instagram. Nesta quarta-feira, 23, ela anunciou um perfil para compartilhar histórias de doação de órgãos.

+ Faustão pode ter prioridade na fila por transplante de coração? Entenda a cirurgia e as burocracias

“Página nova criada pela família para que as pessoas possam compartilhar sua história com doação de órgãos”, divulgou Luciana. A ideia é, também, incentivar a prática, que é pouco comum no Brasil.

Para quem quiser aparecer na página, a descrição do perfil, nomeado de Faustão Do Meu Coração, indica enviar a história em vídeo no direct.

Poucos minutos após o anúncio da novidade, a página foi desativada. Até a publicação desta nota o motivo não foi informado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Cardoso (@lucard)

