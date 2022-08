Esposa de ‘Faraó dos Bitcoins’ está nos EUA para comandar quadrinha, aponta investigação

Da Redação 13/08/2022 - 2:07 Compartilhe

Esposa de Glaidson Acácio dos Santos, o Faraó dos Bitcoins, a venezuelana Mirelis Zerpa entrou na lista de procurados da Interpol nesta quinta-feira (11). Ela é acusada, segundo Polícia Federal e Ministério Público Federal, de comandar a quadrilha do marido dos Estados Unidos desde o ano passado. As informações são do G1.

Mirelis entrou nos Estados Unidos em 2021, pouco antes do marido ser preso em uma operação da Polícia Federal. Em julho do ano passado, ela conseguiu visto de estudante para realizar um curso na Universidade de Atlanta. De acordo com investigações, o documento foi obtido com ajuda do brasileiro Ricardo Rodrigo Gomes, conhecido como Piloto, que já foi ligado ao traficante Pablo Escobar.

Ela também é responsável por dar apoio à candidatura política do Faraó dos Bitcoins que, apesar de preso, é postulante a um cargo de deputado federal pelo PSC. Mirelis, segundo a investigação, sacou R$ 1 bilhão no dia seguinte à prisão do marido alegando que era para pagar dívidas, mas a PF acredita que foi para manter a quadrilha ativa.

A venezuelana segue foragida. Nas redes sociais, já chegou a divulgar vídeos dizendo que contaria “a verdade” sobre a prisão de Glaidson. Conhecido como Faraó dos Bitcoins, ele foi preso em agosto de 2021 por organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro, além de ser acusado de ordenar um assassinato.