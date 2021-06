‘Esposa de Eriksen achava que ele estava morto’, relata Peter Schmeichel sobre drama na Eurocopa Ex-goleiro da Dinamarca contou à BBC Radio Five Live os momentos dramáticos vividos pela esposa de Eriksen. O jogador sofreu um mal súbito em campo.

Em entrevista à BBC Radio Five Live, Peter Schmeichel, lendário goleiro dinamarquês, relatou os momentos dramáticos vividos pela esposa de Eriksen durante o chocante incidente envolvendo o meia da Inter de Milão. Segundo Schmeichel, Sabrina Jensen acreditou que seu marido “estava morto” após desmaiar em campo devido a uma síncope durante o confronto pela Eurocopa entre Dinamarca e Finlândia, no último sábado.

Assim que entrou em campo para socorrer o marido, Sabrina foi contida pelo capitão dinamarquês Simon Kjaer, que a assegurou que o meia estava respirando. Além do camisa 4, o goleiro Kasper Schmeichel também confortou a esposa do jogador durante o incidente.

Pai do guarda-redes da Seleção da Dinamarca, Peter Schmeichel relata os bastidores do momento.

– Essas seriam as duas piores horas do meu tempo no futebol. Absolutamente nenhuma informação. Pudemos ver que era muito sério, olhamos para a reação dos jogadores. Aconteceu não muito longe de onde estavam todas as esposas dos jogadores e é claro que a esposa de Christian viu e entrou em campo – afirmou.

– Você pode ver pela reação de meu filho Kasper correndo até ela e eu, obviamente, falei com ele ontem à noite. Ele disse à ela que Christian estava respirando. Ela realmente acreditava que ele havia falecido – completou Peter Schmeichel.

Mãe de dois filhos de Eriksen, Sabrina viveu por minutos a angústia de perder o marido. O meia recebeu uma cobrança de lateral aos 43 minutos do primeiro tempo, resvalou na bola e desabou no gramado. Após 15 minutos, foi retirado de campo pelos médicos, cercado pelos companheiros de seleção e aplaudido por torcedores.

