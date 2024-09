Esposa de Endrick, Gabriely Miranda viaja com visual de mais de R$ 70 mil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2024 - 16:25 Para compartilhar:

A influenciadora Gabriely Miranda, de 21 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira, 23, ao posar com um look de cinco dígitos para ir viajar. A caminho da capital francesa para a Paris Fashion Week, a esposa do jogador Endrick não economizou no monograma da marca Louis Vuitton em sua produção. Veja:

Segundo apuração da “Quem”, o custo total do look de Gabriely é de R$ 73,7 mil, divididos em:

Bolsa Neverfull MM , US$ 2.030 ou R$ 11.255;

, US$ 2.030 ou R$ 11.255; Mala Horizon 50 , US$ 2.940 ou R$ 16.301;

, US$ 2.940 ou R$ 16.301; Tênis LV Skate Sneaker , US$ 1.370 ou R$ 7.596;

, US$ 1.370 ou R$ 7.596; Calça jeans Monogram Denim Pants , 1,8 mil euros ou R$ 11.096;

, 1,8 mil euros ou R$ 11.096; Jaqueta jeans Monogram Denim Jacket , 2,8 mil euros ou R$ 17.261;

, 2,8 mil euros ou R$ 17.261; Óculos LV Clash Square Sunglasses , US$ 475 ou R$ 2.633;

, US$ 475 ou R$ 2.633; Regata Ribbed Crop Top, US$ 1.380 ou R$ 7.651.