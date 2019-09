Esposa de Doria repudia declaração de Bolsonaro sobre marido

Bia Doria, mulher do governador de São Paulo João Doria, usou seu perfil no Instagram nesta quarta-feira 4 para se manifestar a respeito das declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre seu marido. Ao jornal Folha de S. Paulo, Bolsonaro disse que Doria “é uma ejaculação precoce e não tem chance nas eleições de 2022”.

“Como mulher, mãe e primeira-dama do Estado de São Paulo, repudio com veemência as declarações do Presidente da República, que usa expressões chulas, que ferem e desrespeitam a família brasileira e a importância do cargo que ocupa”, escreveu Bia Doria.

Os seguidores da primeira-dama ficaram divididos, alguns apoiaram sua indignação, outros defenderam o presidente. “Não esqueça de mencionar que o senhor João Doria se elegeu as custas do nosso presidente”, escreveu uma seguidora.