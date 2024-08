Esposa de Daniel Alves publica primeiros cliques do casal após jogador sair da prisão: ‘Somos felizes’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2024 - 21:10 Para compartilhar:

A modelo Joana Sanz, esposa do ex-jogador Daniel Alves, fez as primeiras publicações ao lado do marido, nesta quinta-feira, 8, após ele deixar a prisão.

Daniel foi condenado na Espanha por estupro a mulher em uma boate e ficou quase 15 meses preso. Em março último, a Justiça do país concedeu uma autorização de liberdade provisória após pagamento de fiança no valor de 1 milhão de euros.

Em seus Stories do Instagram, a modelo compartilhou cliques coladinha ao marido e aproveitou para mandar uma indireta.

“E sim, somos felizes”, disparou ela na legenda das fotos.