Esposa de Cid Moreira diz estar sendo perseguida e ameaçada pelos filhos do jornalista

Maria de Fátima Sampaio Moreira, esposa de Cid Moreira, de 93 anos, quebrou o silêncio e se defendeu das acusações que vem sofrendo por parte dos filhos do marido, Rodrigo Moreira e Roger Moreira, que alegaram na Justiça que o pai sofre maus-tratos e cárcere privado por parte da madrasta.

Em uma entrevista ao programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, Fátima contou que vinha sendo ameaçada faz tempo pelos filhos de Cid. “Nós estávamos evitando ir para imprensa falar, primeiro porque tem um processo do Roger contra o Cid na Justiça que corre em segredo de Justiça e ele não pode falar. Ele também quis se preservar. O Cid sempre foi bom profissional e a vida particular não interessava ninguém, porque todos têm seus problemas para resolver”, disse ela.

“Eles foram aumentando a agressão, nos perseguindo. Vocês pensam que isso é de agora? Isso é uma coisa antiga. Tem 21 anos que estou com o Cid. Vocês podem imaginar o que essas pessoas têm tentado fazer comigo, mas era de forma mais particular e discreta, as chantagens, as ameaças, os jogos. Não são ameaças claras, são veladas e é muito triste”, continuou.

A mulher de Moreira ainda negou ter praticado qualquer agressão, maus-tratos ou cárcere contra o veterano.

Ao falar do filho adotivo de Cid, Roger, que disse ter sido deserdado pelo pai , Fátima declarou que se entristece com toda essa situação: “Esse menino, eu conheço o caráter transtornado. Não me assusta mais, eu sabia que eu teria que lidar com ele pelo resto da vida, porque eu tô com o Cid e ele faz parte da vida do Cid”.

Na terça-feira (03), o veterano deu uma entrevista ao programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, para lamentasr a briga em família e a exposição de sua vida. “Esse negócio de falar que estou comendo comida estragada é uma infâmia, uma coisa terrível, eu fico até constrangido com isso”, disse ele.

“Não vou dizer que está tudo bem. É muito triste isso que está acontecendo, porque considero a Fátima um presente de Deus. Por várias vezes, em igrejas pelo país, no qual sou solicitado, falo que pedi uma mulher e realmente consegui uma mulher e esse pessoal não está gostando disso. Não sei qual o intuito”, desabafou o locutor ao sair em defesa da amada. Os herdeiros do jornalsta se sentem-se rejeitados pelo pai e, por isso, entraram com uma ação contra ele na Vara da Família de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A intenção dos dois é que o Cid seja interditado judicialmente e a madrasta presa pelas acusações de agressão, maus-tratos, a cárcere privado.

