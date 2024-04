Esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely passa por cirurgia de 5 horas; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/04/2024 - 17:30 Para compartilhar:

Elaine Mickely, 43 anos, revelou a seus seguidores no Instagram, nesta terça-feira, 2, que foi submetida a uma longa cirurgia, no dia anterior.

Esposa do apresentador do SBT Cesar Filho, a artista contou que retirou o útero, as trompas e aproveitou para realizar a troca das próteses de silicone nos seios.

Através de vídeos postados nos Stories, Elaine falou sobre seu estado de saúde.

“Passando aqui hoje para dizer que eu dei uma sumidinha ontem porque eu estava realizando uma cirurgia. Deixei para avisar agora, pós-cirurgia, justamente para que ninguém ficasse preocupado ou criasse um alvoroço. Como vocês estão vendo, já estou aqui sentadinha, trocadinha, já tirei até o soro, estou bem. Foi tudo muito bem”, iniciou ela no vídeo.

“Começou às 14h. Foi, teoricamente, uma cirurgia longa, de cinco horas, mais ou menos. Eu voltei para o quarto era 10 e pouco da noite. A cirurgia que eu realizei foi a retirada do meu útero e das trompas. Abrir isso aqui para vocês é única e exclusivamente para que a gente sempre faça os exames preventivos, que foi o que eu fiz”, alertou ela.

“O meu útero estava três ou quatro vezes maior do que o tamanho normal de um útero. Consequentemente, você tem que tirar as trompas também. E também eu estava com um mioma muito grande, de quatro centímetros, e alguns cistos”, detalhou.

“E isso ocorria o quê? Fluxo sanguíneo exageradamente, onde eu estava ficando anêmica, o meu ferro também sempre em reposição… Isso poderia acarretar em algo muito grave futuramente. Então, é melhor a gente prevenir do que chegar a um ponto extremo. O primeiro ponto é realizar os exames preventivos. Diagnosticando qualquer coisa, entrar imediatamente em tratamento ou cirurgia, seja o que for”, aconselhou a artista.

Troca de próteses

Aproveitando o momento de estar em uma mesa de cirurgia, Elaine fez um procedimento estético.

“Aproveitei para trocar a prótese do peito, que já estava um pouco flácida, fazendo aquelas curvinhas indesejadas. Acabei fazendo a troca do meu ‘peito’. Vai ficar muito bom, tenho certeza”, concluiu a artista, animada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Filho (@cesarfilho)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias