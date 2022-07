Esposa de Cássio detona torcedor do Santos após agressão a goleiro: ‘Covarde’ Ao final do jogo, o camisa 12 do Timão foi surpreendido por um santista que tentou agredi-lo

Janara Sackl, esposa do goleiro Cássio, se pronunciou sobre a agressão sofrida pelo camisa 12 do Corinthians por um torcedor do Santos. Nas redes sociais, ela recordou as ameaças direcionadas ao arqueiro e sua família no passado e condenou as ações do santistas na Vila Belmiro.

Logo após o término da partida e a confusão na gramado do estádio, Janara Sacki iniciou uma sequência de publicações, nos stories do seu perfil no Instagram, criticando os acontecimentos em Santos.

– Covarde! Há exatos três meses eu desativava minha conta devido às ameaças proferidas a mim e a minha família. E não, não se tratava de uma “brincadeira de mau gosto” de algum adolescente. Se tratava de um criminoso já com duas passagens pela polícia – afirmou.

Na sequência das postagens, Janara recrimina as ações contra Cássio e pede respeito aos jogadores.

– Três meses depois, meu marido sofre uma tentativa de agressão na Vila Belmiro, por um torcedor rival. Que Deus tenha misericórdia desse cidadão! Covarde. E essas bombas que estavam estourando atrás do gol do meu marido?! E se tivessem acertado ele? Respeitem o trabalho desses homens! Para muitos pode ser diversão, mas para nossos maridos é profissão.

A esposa do goleiro corintiano conclui elogiado e agradecendo ao atacante Marcos Leonardo, do Santos.

– Parabéns e obrigada ao menino Marcos Leonardo! Você foi fundamental para diminuir a chance de acontecer algo pior! Usado por Deus! Que ele continue abençoando a tua vida e de toda a tua família – completou.

Após o apito final, o goleiro deixava o campo quando foi surpreendido pelas costas por um torcedor que invadiu o gramado. O homem foi parcialmente contido, e o camisa 12 do Timão conseguiu se defender.

