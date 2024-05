Esposa de Caetano Veloso, Paula Lavigne fala sobre processo milionário movido por sua ex-governanta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/05/2024 - 18:33 Para compartilhar:

A produtora Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso, falou sobre as ações trabalhistas movidas por sua ex-governanta, que pede R$ 2,6 milhões de indenização, após 22 dois anos de serviços prestados ao casal.

Ao colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, em publicação neste domingo, 26, Lavigne disse que não vai expor a ex-funcionária.

+Leia mais em:

Ex-governanta de Caetano Veloso e Paula Lavigne pede indenização milionária, diz revista

“São fatos muito graves, que estão sob investigação policial e, também, são objeto de ações judiciais (…) Ela (Lavigne) não vai expor a ex-funcionária pela mídia com revelações e narrativas que devem ser apresentadas apenas ao Judiciário”, diz o texto enviado ao colunista pela equipe jurídica da esposa de Caetano.

No último sábado, a defesa da ex-governanta divulgou nota em que afirma que a cliente foi “vítima de Paula” e “foi submetida a um padrão sistemático de abusos psicológicos e morais”.

“Durante os 22 anos em que trabalhou na residência do casal, Edna foi submetida a um padrão sistemático de abusos psicológicos e morais, fatos que ainda serão levados ao conhecimento do Judiciário Trabalhista em momento oportuno”, diz um trecho do comunicado assinado pelo jurídico da ex-funcionária.

Em resposta à matéria publicada na Veja São Paulo, que expôs o nome completo de nossa cliente, Edna Fonseca, e narrou a ação judicial trabalhista que ela iniciou contra a ex-patroa, Paula Lavigne, publicamos uma nota de esclarecimento e contextualização dos fatos. pic.twitter.com/n5mH7XsXFh — Gabriella Ventura (gabriellamvt.bsky.social) (@gabriellamvt) May 25, 2024