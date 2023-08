Esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis desabafa sobre cuidados com o ator: ‘Não estou bem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2023 - 19:21 Compartilhe

Emma Heming Willis, 45 anos, esposa do ator Bruce Willis, 68, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (14), para fazer um desabafo emocionado diante dos cuidados com o marido, diagnosticado com demência frontotemporal.

Dedicada exclusivamente ao ator, que exige cuidados especiais, ela revelou, através de um vídeo publicado no Feed de seu Instagram, que tem enfrentado uma luta diária para preservar sua saúde mental.

“Tenho que fazer um esforço consciente todos os dias para viver a melhor vida que consigo. Faço isso por mim mesma, por duas crianças e também por Bruce, que não gostaria que eu vivesse de nenhuma outra forma”, desabafou ela.

“Não quero ser mal interpretada, como se eu estivesse bem, porque eu não estou! Mas eu tenho que colocar o meu melhor pé para fora, para o meu bem e o bem da minha família. Porque quando não somos capazes de olharmos pra nós mesmos, não poderemos cuidar de mais ninguém”, refletiu ainda.

Bruce e Emma, que também é atriz, estão casados desde 2009. Eles são pais das pequenas Mabel e Evelyn, de 11 e 9 anos.

O ator também é pai ainda de Rumer, 34, Scout, 31, e Tallulah, 29, com a ex-mulher Demi Moore.

Saúde do ator

Bruce Willis foi diagnosticado com demência, e a notícia sobre o estado de saúde do ator foi divulgada em 16 de fevereiro de 2020 quando ele sofreu uma piora no quadro.

Naquele mesmo ano, em 30 de março, Bruce se aposentou, segundo um comunicado emitido pela família nas redes sociais.

