Esposa de Bruce Willis celebra 16 anos de união com o ator, diagnosticado com afasia

Esposa de Bruce Willis, 70 anos, Emma Heming 46, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 21, para celebrar os 16 anos de casamento com o ator, ao compartilhar um registro do casal. Em depoimento emocionante, ela destacou momentos marcantes ao lado do astro de Hollywood, e devastadores após ele ter recebido o diagnóstico de afasia, em 2022.

A condição do artista evoluiu para um quadro de demência frontotemporal. A fala de Bruce Willis está comprometida e ele quase não fala mais.

“Hoje completo 16 anos com o amor de uma vida. Compartilhamos picos monumentais e quedas devastadoras, e, através de tudo isso, construímos algo eterno. Sou profundamente grata por cada capítulo que vivi com ele — e por todos os que continuaremos a escrever, na nossa linguagem de amor incondicional”, escreveu ela no pastagem, no Feed do Instagram.

Na última quarta-feira, 19, Bruce fez 70 anos e ganhou homenagem das filhas e de sua ex-mulher, a atriz Demi Moore. Eles foram casados por 13 anos e são pais de Rumer Willis, 35, Tallulah Willis, 33, e Scout Willis, 31.

Da atual esposa, Bruce é pai de Mabel, de 12, e Evelyn, de 10.