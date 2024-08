++ Esposa de bilionário deixa hotel na Itália após naufrágio ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/08/2024 - 14:01 Para compartilhar:

PALERMO, 24 AGO (ANSA) – Angela Barcares, esposa do magnata britânico Mike Lynch e mãe de Hannah, ambos mortos no naufrágio de um veleiro de luxo na costa da Sicília, no sul da Itália, e outros seis sobreviventes deixaram o hotel em Santa Flavia, em Palermo, neste sábado (24).

Já os nove tripulantes que também sobreviveram à tragédia vão permanecer hospedados no hotel Domina Zagarella, incluindo o comandante do iate, o neozelandês James Cutfield, que deverá ser interrogado novamente nos próximos dias, como disse hoje o procurador da Termini Imerese, Ambrogio Cartosio. (ANSA).