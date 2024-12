Esposa de Assad enfrenta leucemia grave, diz jornal

ROMA, 26 DEZ (ANSA) – A ex-primeira-dama da Síria Asma al-Assad, esposa do ex-ditador Bashar al-Assad, enfrenta uma grave leucemia e teria 50% de chances de morrer da doença.

A informação foi publicada pelo jornal britânico The Telegraph, que disse que Asma é mantida em isolamento para protegê-la de contágios. A família Assad se refugiou na Rússia após a queda do regime, no início de dezembro, e desde então não apareceu mais em público.

“Asma está morrendo e não pode ficar no mesmo ambiente que outras pessoas por causa de suas condições”, disse ao Telegraph uma fonte próxima da família.

Em maio passado, o então governo sírio havia anunciado que Asma tinha uma leucemia mieloide aguda, tumor agressivo na medula óssea. Antes disso, a ex-primeira-dama já tinha se curado de um câncer de mama.

Com 49 anos de idade, ela nasceu de pais sírios em Londres e também tem cidadania britânica, mas o governo do Reino Unido declarou que a esposa de Assad não é bem-vinda. (ANSA).