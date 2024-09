Esposa de Arlindo Cruz se revolta com boato de que levou namorado para morar com o marido

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2024 - 8:25 Para compartilhar:

Babi Cruz usou o seu perfil no Instagram, na terça-feira, 24, para negar os rumores de que ela levou o namorado, André Caetano, para morar na mesma casa onde mora o seu marido, Arlindo Cruz.

A esposa do sambista, que vive em estado vegetativo desde 2017 – quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico -, postou um vídeo esclarecendo o assunto.

“Quando existe uma falsa verdade, a verdade verdadeira aparece. Sou uma mulher de 53 anos e a quase quatro décadas vivi e vivo para o meu marido, meus filhos, meus netos, minha família”, escreveu na legenda da postagem.

+ Arlindo Cruz é internado no Rio de Janeiro; equipe atualiza estado de saúde do cantor

“Construímos uma instituição modelo admirada por todos que puderam desfrutar da nossa companhia e invejada por aqueles que nunca tiveram nada parecido, durante tantos anos, por isso eu pergunto: até quando?”, completou, em tom de desabado. Já no vídeo, Babi disse: “Estou vindo aqui com uma paciência de Jó, um saco de filó e um estômago de avestruz para poder engolir tanta asneira, para poder engolir tanta calúnia e tanta difamação”, disparou.

De acordo com Babi, é o “cúmulo do absurdo” dizer que ela levou o namorado dela para morar no mesmo teto que o Arlindo. E comentou sobre o fato de o atual companheiro ser 13 anos mais novo do que ela.

“O André de novinho ele não tem nada. Ele é um homem de 40 anos. Ele é um homem independente. Ele é um homem que tem o trabalho dele e tem a dignidade dele. Nós não estamos aqui para barbarizar com a sociedade, estamos aqui para viver a nossa vida em paz. A minha vida não compete a ninguém. O respeito é mútuo”, declarou.

Sobre seu namoro, ela disse que não é novidade para ninguém.

“Fui mulher o suficiente para assumir o meu relacionamento após o meu marido estar quase oito anos, infelizmente, em uma vida vegetativa. Com três anos de acidentes vascular, os médicos, os neurologistas, já me disseram: ‘Babi, vai viver a sua vida, o Arlindo não volta mais’. Mesmo assim, eu não desisti e continuei esperando”, contou.

Por fim, Babi disse que acionou seus advogados, pois não está morando com André. “Isso não existe”, finalizou.

Assista ao vídeo a seguir: