Esposa de Alex Telles critica novo clipe de Luísa Sonza: ‘Perturbador’

Vitoria Telles, esposa do jogador da Seleção Alex Telles, não poupou críticas ao novo clipe de Luísa Sonza, da música Campo de Morango.

Também cantora e compositora, Vitoria relatou ter se assustado com a aceitação do clipe por parte do público.

“Não sei o que me assusta mais: essas imagens, ou saber que as pessoas estão consumindo isso e achando lindo. Lamentável, perturbador”, disse ela em publicação nos Stories do Instagram, na última quinta-feira (17).

Uma seguidora rebateu querendo saber mais sobre a opinião de Vitoria.

“Não entendi o motivo de ser perturbador”, provocou a internauta, que foi respondida pela artista.

“Essa menina que me segue, aparenta ser uma menina nova… E achando tudo isso ‘normal’. Assim dá para ver a influência desse tipo de coisa que reflete em como estão o mundo e os jovens de hoje. Será que é porque está parecendo um ritual? Falando de sexo, orgia, e pedindo para chamar de vagabunda em uma cama aparentemente ensanguentada? Uma cama ensanguentada remete o que a vocês? Porque para mim não transmite nada de bom. Aos olhos de quem isso está normal? Acordem… e peçam a Deus para tirar essa venda dos olhos.”

Ainda insatisfeita, Telles repostou nos Stories uma foto de Luísa, e reforçou as críticas.

“Eu como mãe fico apavorada de saber que as coisas vão disso para pior daqui para frente. E que minha filha vai ter acesso a essas coisas algum dia. Sei da educação que vou dar a ela mas não temos controle de tudo… Isso assusta”.

“Uma geração espiritualmente cega. O óbvio tá na cara e as pessoas não querem enxergar. Colhem frutos de suas más escolhas e depois não sabem o que está acontecendo com suas vidas”, opinou ela.

Telles comentou, ainda, que ouviu em um podcast recentemente sobre a ‘estratégia do diabo’ que consiste em usar as coisas que vemos para ditar nossos pensamentos.

“O que passa através dos seus olhos é tão fundamental na sua vida, traz luz ou trevas para o seu corpo. O que você tem consumido insere paz na sua mente ou perturbação, depravação? Te constrói como um ser humano melhor ou te destrói?”, esbravejou ela.

