Esposa atualiza estado de saúde de Tonico Pereira após internação por pneumonia

A esposa de Tonico Pereira, 76 anos, atualizou o estado de saúde do ator, internado com quadro de pneumonia. Ela tranquilizou os fãs informando que o quadro é estável e que o artista está fora de risco.

“Ele está bem. Fez um quadro de pneumonia, mas está respondendo à medicação”, disse Marina Salomon, 59, segundo publicação no portal Splash, nesta sexta-feira, 15.

Segundo a publicação, Tonico está internado no Hospital Casa de Saúde São José, zona sul do no Rio de Janeiro. A bailarina e coreógrafa contou, ainda, que o artista deve voltar para casa em breve.

“Ele só está terminando o ciclo de antibiótico que ele só pode tomar aqui no hospital. Ele está bem, respirando bem, não tem nada de grave acontecendo”, disse ela ao portal.

Atualmente, o público pode ver Tonico Pereira em “Volta por Cima”, novela das 19h da Globo. No folhetim, ele dá vida ao personagem Moreira, pai de Chico, vivido por Amaury Lorenzo.

