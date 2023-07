Zverev rejeita novas acusações de agredir ex-companheira

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 19:50 Compartilhe

O tenista alemão Alexander Zverev, número 19 do mundo, deu curta declaração comentando as acusações recebidas de que teria agredido outra ex-companheira, Brenda Patea.

O jornal RTL confirmou, na quarta-feira passado, que o Ministério Público de Berlim solicitou uma ordem de penalidade a ser emitida para Alexander Zverev, acusado de cometer “danos corporais” contra a modelo.

Nesta segunda, Zverev se resumiu a dizer: “Da minha parte, eu rejeito completamente as acusações. Meus advogados cuidarão do caso. Não vou dizer mais nada”, apontou o tenista ex-top 3 em palavras recolhidas pela agência DPA durante sua entrevista coletiva prévia à estreia no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha.