Zverev quebra jejum e leva o título em Hamburgo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 12:39

O tenista alemão Alexander Zverev, número 19 do mundo, fez a gfesta em casa neste domingo ao levantar o título do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, evento sobre o saibro com premiação de 1,8 milhões de euros.

Zverev derrotou na final o sérvio Laslo Djere, 57º do ranking, por 7/5 6/3. Esta é a 20ª conquista em 31 finais na carreira do ex-top 3. Ele não vencia um torneio desde novembro de 2021 quando ganhou o ATP World Finals. É bom lembrar que o tenista ficou ausente por um semestre inteiro após torcer o tornozelo na semifinal de Roland Garros no começo de junho de 2022 contra Rafael Nadal.

A conquista vai fazer com que ele suba três posições no ranking indo ao 16º posto.