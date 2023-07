Zverev freia Fils e encara Djere por título inédito em Hamburgo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 19:30 Compartilhe

Pela primeira vez na carreira o alemão Alexander Zverev , 19º da ATP, vai disputar o títulodo ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, torneio que o relevou para o circuito mundial em 2014. Zverev freou a campanha do francês Arthur Fils, 71º, e encara Djere.

Jogando sob teto coberto, Zverev precisou de 1h30 com placar de 6/2 6/4 tendo disaprado sete aces contra quatro de Fils, que venceu 62% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 73% de aproveitamento do alemão.

Quarto favorito e contando com apoio massivo do público, Zverev teve um início avassalador de partida abrindio 4/0 no primeiro set com quebras nos 1º e 3º games e administou sacando muito bem. Na segunda etapa, Fils voltou a ser quebrado no primeiro game, tentou pressionar, mas teve apenas um breakpoint na patida quando o alemão sacava para o jogo e acabou derrotado.