Zverev enfrenta novas acusações de agressão contra ex-companheira

O jornal RTL confirmou, nesta quarta-feira, que o Ministério Público de Berlim solicitou uma ordem de penalidade a ser emitida para Alexander Zverev, acusado de cometer “danos corporais” contra a modelo Brenda Patea.

A ex-namorada de Zverev, que também é mãe de seu filho. Patea se recusou a comentar mais sobre o assunto. Portanto, as circunstâncias que cercam o que supostamente aconteceu ou o que o número 19 do mundo teria feito não são conhecidas publicamente.

Uma ordem de penalidade é uma ordem feita pelo tribunal exigindo que uma pessoa pague uma multa obrigatória por uma violação da lei. Geralmente é aplicado quando a pessoa que o emite, no caso de Zverev, seria o Ministério Público de Berlim, considerado suspeito suficiente. No entanto, este não é um veredicto, mas uma proposta que pode impedir a estrela do tênis de comparecer a uma audiência pública. Ele tem o direito de contestar a ordem.

O jornal Bild relata que a multa de Zverev seria de 480 mil euros (acima de R$ 2,5 milhões) se ele aceitasse o pedido. Essas multas são baseadas na renda de uma pessoa e na gravidade de seu crime. O advogado Arndt Kempgens disse à RTL que acredita que o Ministério Público “já está assumindo um crime grave e também a boa renda e situação financeira” de Zverev.

O advogado de Zverev divulgou um comunicado dizendo que seu cliente não comentará o assunto.

Esta não é a primeira vez que o jovem de 29 anos enfrenta acusações de violência doméstica. Zverev já havia sido acusado de abusar de outra ex-parceira dele, Olya Sharypova. Posteriormente, a ATP lançou uma longa investigação centrada em um incidente ocorrido no Masters de Xangai de 2019. Os investigadores também analisaram suposta má conduta em outros locais, como Genebra (Laver Cup) e Nova York (onde Sharypova disse que tentou cometer suicídio injetando insulina em si mesma). Eles concluíram que havia “evidências insuficientes para substanciar as alegações de abuso”. Zverev sempre negou qualquer irregularidade.

Zverev está atualmente jogando no Aberto da Suécia, onde é o quinto favorito e enfrenta o brasileiro Thiago Monteiro nesta quinta-feira.