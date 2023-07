‘Zerado’ na janela, Palmeiras é o clube da Série A que menos contratou na temporada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 17:58 Compartilhe

O Palmeiras ainda tem até quarta-feira (2) para se reforçar nesta janela de transferências, algo muito improvável de acontecer. No entanto, já é possível dizer que se trata do clube de Série A que menos se movimentou no mercado nesta temporada. Se nada extraordinário acontecer nestes próximos dias, o Verdão fechará 2023 como o time da elite que menos contratou jogadores.

Até o momento, as únicas contratações do Alviverde neste ano são Artur, comprado junto ao Bragantino, e Richard Ríos, que veio do Guarani. Ambos chegaram após o Paulistão, uma vez que o clube também não se movimentou antes do início da temporada, como é comum em qualquer agremiação do mundo. Pelo atacante, a transação foi de 8 milhões de euros (R$ 45 milhões na cotação da época), já pelo volante a quantia paga foi de R$ 6 milhões.

Na comparação com os outros clubes de Série A, quem mais se aproxima dos números palmeirenses são Corinthians e Flamengo, cada um com cinco contratações. O Fla trouxe Gerson, Varela, Rossi, Luiz Araújo e Allan, enquanto o Corinthians trouxe Romero, Barletta, Matheus Bidu, Matías Rojas e Lucas Veríssimo. Com exceção desses e do Atlético-MG (9), todos os outros times da elite se reforçaram com dez ou mais atletas.

Cruzeiro, Coritiba, Goiás, Vasco, Bahia e Cuiabá já passaram das 20 contratações na temporada. Vale destacar que três desses clubes subiram neste ano para a Série A do Brasileirão e o processo de reformulação dos elencos sempre exige um volume maior de reforços.

Para a janela deste meio de ano, o Verdão também não conseguiu se reforçar. Assim como no início da temporada, o alvo era um “camisa 5” para suprir a saída de Danilo, vendido ao Nottingham Forest-ING. Acontece que o clube acumulou fracassos na busca por essa peça. Nomes como Matheus Henrique, do Sassuolo-ITA, Jean Lucas, do Monaco-FRA (hoje no Santos), Walace, da Udinese-ITA, foram alvos, mas não houve acordo.

Mais recentemente foi a vez de Aníbal Moreno, do Racing-ARG, que se tornou o principal desejo da comissão técnica para esta janela. O clube chegou “ao limite” pelo jogador, mas os argentino não abriram mão do que queriam e mais uma vez o Palmeiras ficou a ver navios.

Sem sucesso nessa tratativa, o Alviverde não deve mais fazer movimentos no mercado até o dia 2 de agosto (quarta-feira). A tendência é que o foco seja na janela do início de 2024, quando também o clube precisará se preparar para possível saídas do elenco, algumas das quais foram evitadas neste meio de ano.