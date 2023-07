Zé Roberto convoca jogadoras para treinamento antes do Campeonato Sul-Americano

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 18:41 Compartilhe

A Confederação Brasileira de Vôlei Feminino divulgou a lista de convocadas para os treinos preparatórios para o Campeonato Sul-Americano. José Roberto Guimarães chamou ao todo de 17 atletas para iniciar a caminhada na próxima segunda-feira (24), no Centro de Treinamento em Saquarema.

O técnico chamou as jogadoras que estiveram na última Liga das Nações. O Brasil perdeu para a China nas quartas de final e terminou em quinto lugar. O grupo conta com: as levantadoras Macris e Roberta; as ponteiras/opostas Rosamaria e Tainara; as opostas Lorenne, Lorrayna e Kisy; as centrais Carolana, Diana e Thaisa; as ponteiras Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit; e as líberos Natinha e Nyeme.

O Campeonato Sul-Americano de vôlei Feminino será realizado entre os dias 19 e 23 de Agosto no Ginásio Geraldão, em Recife. O atual campeão da competição é o Brasil com 22 títulos.

