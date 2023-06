Zé Rafael vê falta de eficiência e lamenta derrota do Palmeiras: ‘Futebol é assim’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 0:15 Compartilhe

O Palmeiras foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (21), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Thaciano, nos acréscimos, marcou pelo Tricolor de Aço. Na saída de campo após o confronto, o meia Zé Rafael lamentou a derrota sofrida, afirmando ‘falta de eficiência’ do Verdão, que acabou perdendo sua invencibilidade no Brasileirão com o resultado.

+Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

– Aqui sempre é jogo difícil, hoje faltou para nós eficiência. Tivemos as melhores chances no primeiro tempo e isso reflete, acabamos sofrendo o gol na única chance deles. O futebol é assim – disse Zé Rafael.

Com a derrota, o Palmeiras fica com 22 pontos na classificação, mas permanece na segunda posição, um ponto atrás do Botafogo, que ainda joga na rodada nesta quinta-feira (22), diante do Cuiabá, fora de casa.

Caso o Flamengo vença sua partida, tomará a vice-liderança do Alviverde. Na próxima rodada, neste domingo (25), o Verdão recebe o Fogão no Allianz Parque, no que pode ser um duelo pela liderança.

