Zagueiro oferecido ao Flamengo teve uma das maiores médias de desarmes da Premier League

Com a janela internacional de transferência próxima de ser aberta, os clubes brasileiros já iniciam suas movimentações no mercado. No Flamengo, uma das novidades pode ser o zagueiro Davinson Sánchez, do Tottenham. O jogador de 27 anos de idade foi oferecido ao clube e pode pintar como novo reforço na Gávea.

Revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Sánchez se destacou no time campeão da Libertadores em 2016. Logo depois foi negociado com o Ajax, da Holanda, onde disputou 47 jogos e marcou 7 gols, chamando a atenção do Tottenham, da Inglaterra, que o contratou na temporada seguinte.

Nos Spurs, Davinson atuou em 205 partidas e estufou as redes cinco vezes. Nesta última temporada, porém, teve o seu menor volume de jogos, entrando em campo em somente 24 oportunidades, sendo apenas 12 como titular.

Apesar de ter perdido espaço, o colombiano foi um dos zagueiros com a maior média de desarmes por 90 minutos de atuação na Premier League 2022/2023. Segundo dados do “Sofascore”, foram 2,5 roubos de bola por jogo completo, a terceira melhor média da liga entre os atletas da mesma posição que disputaram ao menos 15 rodadas. Apenas o brasileiro Felipe, do Nottingham Forest, e o argentino Cristian Romero, seu companheiro de zaga no Tottenham, tiveram números superiores no fundamento.

Com 1,87m e boa impulsão, Sánchez foi também o 10º defensor de maior média nos duelos aéreos vencidos e o 5º que mais ganhou disputas de bola – por cima ou por baixo – na competição. Veja os números do jogador na última Premier League:

DAVINSON SÁNCHEZ NA PREMIER LEAGUE 22/22

– Dados Sofascore e OGol

18 jogos (8 como titular)

853 minutos em campo

0 gol

2.5 desarmes por 90 min. (3º entre zagueiros)

1.25 interceptação/90min

4.27 cortes/90 min (22º entre zagueiros)

3.12 duelos no chão/90 min.

2.91 duelos aéreos vencidos/90 min (10º entre zagueiros)

6.03 disputas de bola vencias/90 min (4º entre zagueiros)

