Zagueiro do Athletico-PR afirma ter propostas para deixar o clube

Os olhares de quem analisa o mercado de transferências e seu impacto no elenco do Athletico-PR habitualmente se recaem a nomes como o goleiro Bento e o atacante Vitor Roque, figuras mais badaladas do Furacão.

Entretanto, em entrevista dada depois da vitória por 3 a 0 sobre o Alianza Lima, na última terça-feira (27), pela Libertadores, o zagueiro Pedro Henrique falou abertamente ter recebido propostas para deixar o Furacão. Porém, sem dar maiores detalhes sobre questão de valores ou clubes que estariam interessados em seus serviços.

Tendo notória identificação com o clube onde está ininterruptamente desde 2020 (depois de ser emprestado pelo Corinthians em 2019, retornou ao clube paulista no primeiro semestre do ano seguinte antes da atual sequência na Baixada), Pedro Henrique assegurou que a conversa e análise de possibilidades entre ele e seu staff também levará em conta algo que seja bom para o Athletico-PR:

– Apareceram algumas coisas. O meu staff está em Curitiba conversando e ver o que decidem nos próximos dias. Deixar com eles para ver o melhor para mim e para o clube. Foram várias propostas que chegaram, analisar com carinho. Ver o que o Athletico vai fazer, tenho bastante carinho pelo clube e demonstrei isso.

Ao todo, o defensor de 27 anos de idade possui 178 partidas no clube paranaense onde anotou três gols e levantou três taças: a extinta Copa Suruga (2019) além da Sul-Americana (2021) e o Campeonato Paranaense deste ano.