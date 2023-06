Zagueiro da Premier League é preso na França por ameaçar ex-esposa de morte, diz jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 11:19 Compartilhe

O zagueiro francês Issa Diop, que joga no Fullham, da Inglaterra, foi preso na França no último domingo (18) por ameaçar a ex-esposa de morte. A informação foi publicada no jornal “La Depeche”.

De férias no país natal, Diop foi preso no hotel Pullman, em Toulouse. O status atual do jogador prevê detenção de 24 horas, mas uma decisão judicial pode estender a permanência do defensor sob custódia da polícia.

De acordo com o veículo francês, Diop e a ex-esposa vivem situação conturbada desde o divórcio. O atleta considera o valor pedido por ela no processo muito alto e teria mencionado a possibilidade de “se livrar dela definitivamente”.

Ao jornal “The Sun”, da Inglaterra, um porta-voz do Fullham disse que o clube está ciente das notícias que circulam na França sobre o jogador. A equipe está em contato com o staff do atleta para entender melhor a situação.

Issa Diop, de 26 anos, já movimentou bastante dinheiro com transferências na carreira. O zagueiro começou a carreira no Toulouse, mas foi vendido por 25 milhões de euros (na época, cerca de R$110 milhões) ao West Ham, da Inglaterra, em 2018. Dentro do país, o defensor mudou de clube em 2022, quando o Fullham pagou 17,8 milhões de euros (no período, aproximadamente R$ 95 milhões) pela sua transferência.

