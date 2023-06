Zagueiro brasileiro acerta com equipe da Arábia Saudita e celebra: ‘Muito feliz e motivado’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 12:41 Compartilhe

Com o mercado de transferências agitado e a Arábia Saudita sendo destino de diversos astros do futebol mundial, o zagueiro brasileiro Carlos Henrique acertou a sua permanência no futebol saudita. O defensor, de 29 anos, acertou a sua transferência para o Najran SC, equipe que disputa a segunda liga da Arábia e que Carlos já defendeu por três temporadas. O jogador comentou sobre o acerto.

– Estou muito feliz e motivado com essa minha volta para o Najran. É um clube que eu passei três temporadas muito boas e agora posso voltar. Espero corresponder às expectativas depositadas em mim e fazer um grande campeonato junto com todos. O Najran é uma equipe tradicional e vou trabalhar muito para poder ajudar nos objetivos da equipe durante toda a temporada – disse.

Entre 2019 e 2022, Carlos defendeu o Najran. Pela equipe, o zagueiro disputou 113 jogos e marcou 18 gols. Na última temporada, o brasileiro defendeu o Al Shoalah, também da Arábia Saudita. Carlos também comentou sobre as chegadas de grandes estrelas do futebol mundial ao país.

– Os olhares do mundo hoje estão voltados para a Arábia Saudita. O mercado lá está muito quente e eu tinha esse objetivo de permanecer no futebol da Arábia, pois já estou totalmente adaptado ao país, gosto muito de lá e queria permanecer. É bom ter muitos olhares, é um país que está crescendo futebolisticamente e fico feliz em poder estar lá e fazer parte de tudo isso e presenciar de perto o surgimento de uma nova potência – concluiu.

Carlos Henrique assinou contrato válido até junho de 2024 com o Najran SC.

