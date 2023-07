Zagueira da seleção, Rafaelle lamenta desconvocação de Nycole na Copa do Mundo Feminina

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/07/2023 - 14:45 Compartilhe

Na manhã desta terça-feira (18), a treinadora Pia Sundhage comunicou ao elenco da Seleção Brasileira sobre o corte da Nycole por lesão. A atacante não teria tempo suficiente para se recuperar do entorse no tornozelo esqurdo para a Copa do Mundo Feminina e deu lugar à Angelina.

A notícia de afastamento da jogadora durante o almoço da Seleção causou tristeza. Em entrevista com a CBF TV, a zagueira Rafaelle, do Arsenal, contou sobre o momento que as jogadores receberam a notícia.

– A gente ficou bem triste porque sabemos do potencial da Nycole e o quão importante ela é para o grupo. A mensagem que a Pia deixa é da gratidão de todo dia acordar e agradecer porque a gente sabe o quanto é difícil chegar aonde chegamos. É muito triste ver uma companheira que não pode viver esse sonho – lamentou.

Considerada uma das veteranas da nova geração da Seleção Brasileira, Rafaelle está em sua segunda Copa do Mundo, além de participações em Olímpiadas e Jogos Pan-Americanos. A zagueira também falou sobre Angelina, que entrou no lugar da atacante.

– Parabéns para o trabalho que Angelina vem fazendo com a gente. Ela está aqui desde o início, já está habituada ao fuso horário e só vai poder nos ajudar pelas funções que ela faz no campo. Ela é uma merecedora também.

A Copa do Mundo Feminina terá início no dia 20 de julho, mas a estreia da Seleção Brasileira vai ser no dia 24, às 8h (de Brasília), contra o Panamá.